Прошёл Марик 1км 700м и заметил: варежки-то любимые потерял, разиня такой! И пошёл н??зад, куда деваться-то. Вернулся на 800м, видит - лежат варежки на дороге, ура! Выронил, наверное, когда леденец из кармана доставал. Взял ...

Математика
Прошёл Марик 1км 700м и заметил: варежки-то любимые потерял, разиня такой! И пошёл н??зад, куда деваться-то. Вернулся на 800м, видит - лежат варежки на дороге, ура! Выронил, наверное, когда леденец из кармана доставал. Взял Марик варежки и снова вперёд пошёл, и прошёл ещё 2км 300м. На сколько же отошёл от дома по дороге Марик в тот день? Не забудь про возвращение за варежками!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1700 - 800 + 2300 = 3200м = 3 км 200 м
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