Прошёл Марик 1км 700м и заметил: варежки-то любимые потерял, разиня такой! И пошёл н??зад, куда деваться-то. Вернулся на 800м, видит - лежат варежки на дороге, ура! Выронил, наверное, когда леденец из кармана доставал. Взял ...

Математика

Прошёл Марик 1км 700м и заметил: варежки-то любимые потерял, разиня такой! И пошёл н??зад, куда деваться-то. Вернулся на 800м, видит - лежат варежки на дороге, ура! Выронил, наверное, когда леденец из кармана доставал. Взял Марик варежки и снова вперёд пошёл, и прошёл ещё 2км 300м. На сколько же отошёл от дома по дороге Марик в тот день? Не забудь про возвращение за варежками!

Автор: Гость