Решите пожалуйста 538 (в,г)

Химия
Решите пожалуйста 538 (в,г)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) S -> H₂S -> K₂S     S + H₂ -> H₂S      H₂S + 2KOH -> K₂S + 2H₂O г) HBr -> H₂ -> NH₃     2HBr + Mg -> H₂ + MgBr₂      H₂ + KNO₃ -> NH₃ + KOH + 2H₂ O
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