Прошлогодняя листва шелестела под ногами и в сумерках между деревьями казавшимися издалека великанами прятались тени. Найти главные члены предложения, расставить знаки(с объяснением)

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Прошлогодняя листва шелестела под ногами и в сумерках между деревьями казавшимися издалека великанами прятались тени. Найти главные члены предложения, расставить знаки(с объяснением)

Автор: Гость