Прошлогодняя листва шелестела под ногами и в сумерках между деревьями казавшимися издалека великанами прятались тени. Найти главные члены предложения, расставить знаки(с объяснением)
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Прошлогодняя листва шелестела под ногами и в сумерках между деревьями казавшимися издалека великанами прятались тени. Найти главные члены предложения, расставить знаки(с объяснением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листва( сущ. ) шелестела ( сказ. ). Прятались ( сказ. ) тени (сущ.)
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