Прошу, напишите какие слова куда относятся пояснять не надо
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Прошу, напишите какие слова куда относятся пояснять не надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аз -архаизм алтын -архаизм аршин -историзм барщина -архаизм боярин -историзм брадобрей -архаизм братина -историзм бренд -неологизм вежды -архаизм вельми- архаизм верста -историзм вертеп -историзм(в значении театр), архаизм(в значении пещера) вече -историзм всуе- архаизм выя -архаизм вящий -архаизм гаджет -неологизм глаголать -архаизм денница -архаизм городовой-историзм гусар -историзм десница -историзм дизайн -неологизм дилижанс -историзм заппинг -неологизм звеньевой -советизм зерцало -архаизм импичмент -неологизм иннагурация -неологизм кафтан -историзм кивер -историзм кластер -неологизм клининг- неологизм Колле́жский регистра́тор - историзм колхоз -советизм комсомол -советизм коробейник -историзм лайфхак -неологизм ланиты -неологизм мнить -архаизм нэпман -советизм оброк -историзм октябренок -советизм опричник -историзм отроковица -архаизм пищаль - историзм политинформация -советизм полушка -историзм приказчик -историзм продналог- советизм пролетка -истризм пуд-историзм пятилетка -советизм равелин -историзм ратник-историзм светоч-архаизм спичрайтер-неологизм спойлер -неологизм стольник -историзм тимуровец -советизм ударник-советизм урядник-историзм уста-архаизм хардкорный-неологизм хэштэг-неологизм целинник-советизм
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