Прошу помогите, я уже 6 раз пишу этот вопрос а никто не помогает.1) Для приготовлени?? малинового варенья берут ягоды и сахар в отношении 3:4. Сколько надо взять сахара, если имеется 1 кг 200 г малины. 2) В шестых классах 60...

Математика

Прошу помогите, я уже 6 раз пишу этот вопрос а никто не помогает.1) Для приготовлени?? малинового варенья берут ягоды и сахар в отношении 3:4. Сколько надо взять сахара, если имеется 1 кг 200 г малины. 2) В шестых классах 60 учащихся, 40 из них спортсмены. Опредилите, сколько процентов учащихся занимается спортом. 3) в ноябре цены на огурцы были повышены на 30%. Опредилите новую цену огурцов если в октябре 1 кг огурцов стоил 90 руб Перед новым годом цены в спорт. магазине были снижены на 20%. Сколько стали стоить кроссовки, если их прежняя цена была 2000 р?

Автор: Гость