Прошу вас памочь мне срочно мне надо сделоть я болел сильно надо сделать 378-1,4

Математика
Прошу вас памочь мне срочно мне надо сделоть я болел сильно надо сделать 378-1,4
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1-(3,9) будет больше 4-(-2)Будет больше       3
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