Прошу вас памочь мне срочно мне надо сделоть я болел сильно надо сделать 378-1,4
Математика
Прошу вас памочь мне срочно мне надо сделоть я болел сильно надо сделать 378-1,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-(3,9) будет больше 4-(-2)Будет больше 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На какой глубине давление воды в море равно 824 кПа? Можно с дано и с решением Пожалуйста,очень надо Ответ должен быть 80м
Другие предметы
Математика
На пошив сорочки ушло 2,6 м кумленной ткани, а на пошив пододеяльника ушло 9,1м ткани .Во сколько раз больше ткани пошло на пододеяльник , чем на с...