Просклонять словосочитание,Маленкая речка,зеленые берега

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Просклонять словосочитание,Маленкая речка,зеленые берега
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. - Что? - маленькая речка; зелёные берега Р.п. - Чего? - маленькой речки; зелёных берегов Д.п. - Чему? - маленькой речке; зелёным берегам В.п. - Что? - маленькая речка; зелёные берега Т.п. - Чем? - маленькой речкой; зелёными берегами П.п - О чём? - о маленькой речке; о зелёных берегах
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