Просклонять словосочитание,Маленкая речка,зеленые берега

Гость: Гость:

И.п. - Что? - маленькая речка; зелёные берега Р.п. - Чего? - маленькой речки; зелёных берегов Д.п. - Чему? - маленькой речке; зелёным берегам В.п. - Что? - маленькая речка; зелёные берега Т.п. - Чем? - маленькой речкой; зелёными берегами П.п - О чём? - о маленькой речке; о зелёных берегах