Проспрягать глаголы сидеть,везти. ед.ч мн ч. 1-е л. 2-е л. 3-е л.

Гость: Гость:

Сидеть(2 спр), везти(1спр) ед.число мн.число 1-е л. Я сижу,везу. Мы сидим,везём. 2-е л.Ты сидишь,везешь. Вы сидите,везете. 3-е л.Он,Она сидит,везет. Они сидят,везут.