Проспрягать глаголы сидеть,везти. ед.ч мн ч. 1-е л. 2-е л. 3-е л.

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Проспрягать глаголы сидеть,везти. ед.ч мн ч. 1-е л. 2-е л. 3-е л.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидеть(2 спр),    везти(1спр)                     ед.число                         мн.число 1-е л. Я сижу,везу.                Мы сидим,везём. 2-е л.Ты сидишь,везешь.    Вы сидите,везете. 3-е л.Он,Она сидит,везет.    Они сидят,везут.
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