Проспрягать слова думать и писать
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Проспрягать слова думать и писать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 лицо ед.ч. - Думаю 2 лицо ед.ч. - Думаешь 3 лицо ед.ч. - Думает 1 лицо мн.ч. - Думаем 2 лицо мн.ч. - Думаете 3 лицо мн.ч. - Думают === 1 лицо ед.ч. - Пишу 2 лицо ед.ч. - Пишешь 3 лицо ед.ч. - Пишет 1 лицо мн.ч. - Пишем 2 лицо мн.ч. - Пишете 3 лицо мн.ч. - Пишут
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