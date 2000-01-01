Какие болезни и недуги возникают при избытке гормонов Тимуса (вилочковой железы)? Помогите пожалуйста!

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Тимус – железа которая со временем уменьшается в размерах и теряет свою эффективность в возрасте,поэтому основные болезни происходят только у детей. Синдром лимфопролиферации – это сопуствующие увелияению тимуса увеличенные лимфоузлы, разрастание фолликулов у корня языка, увеличение миндалин, селезенки, а в крови увеличены лимфоциты. Итак при сдавлении тимусом жизненно важных органов могут затрагиваться трахея, блуждающий нерв, верхняя полая вена, сосудистый пучок и вследствие этого будут возникать различного рода проявления. Если сдавилась трахея, могут возникать признаки – одышка, шум при дыхании, особенно в возбужденном состоянии, храпение, коклюшеподобный кашель, приступы тимусовой астмы, асфиксии или спадение участков легких. При сдавливании сосудистого пучка появляются расширенные вены на передней поверхности груди, набухают шейные вены, а шея выглядит отечной, появляется шум в сосудах шеи. Из-за давления на трахею и сосуды возникают признаки гипоксии – бледность кожи, судороги и цианоз.