Простейшие организмы. их польза и вред. напишите пожалуста!!!!

Биология
Простейшие организмы. их польза и вред. напишите пожалуста!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Участвуют в гниении 2.Некоторые из них участвуют в процессах жизне деятельности человека. 3.низшие звено цепи питания (это были плюсы) минусы 1.Опасные болезни вызваны бактериями 2.могут уничтожить некоторые виды растений или животных
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