Простейшие организмы. их польза и вред. напишите пожалуста!!!!

Гость: Гость:

1.Участвуют в гниении 2.Некоторые из них участвуют в процессах жизне деятельности человека. 3.низшие звено цепи питания (это были плюсы) минусы 1.Опасные болезни вызваны бактериями 2.могут уничтожить некоторые виды растений или животных