Протяженность Чёрного моря с запада на восток примерно 1200 км.Сколько Черных морей может уместиться вдоль окружности Земли?Придумайте для своих одноклассников задачу,подобную этой.

География

Протяженность Чёрного моря с запада на восток примерно 1200 км.Сколько Черных морей может уместиться вдоль окружности Земли?Придумайте для своих одноклассников задачу,подобную этой.

Автор: Гость