Протяженность Чёрного моря с запада на восток примерно 1200 км.Сколько Черных морей может уместиться вдоль окружности Земли?Придумайте для своих одноклассников задачу,подобную этой.

География
Протяженность Чёрного моря с запада на восток примерно 1200 км.Сколько Черных морей может уместиться вдоль окружности Земли?Придумайте для своих одноклассников задачу,подобную этой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимальная длина окружности Земли по экватору - 40 075,02 км 40075,02 / 1200 = 33,39585 = 33 Чёрных моря.
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