Протяжність КНДР у градусах і километрах

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Корея распологается между131 и.124 ° в.д и между43 и 33° с.ш.Протяженность Кореи с севера на юг состовляет 1020км ,с запада на восток 175 км но это в узких местах а в самых широких достигает около 350км,общая площадь 220.8тыс.км.кв. Длина береговой линии 8693 км,с островами17269км