Проверь что число 7560 делится без остатка на все однозначные числа. Please помогите

Математика
Проверь что число 7560 делится без остатка на все однозначные числа. Please помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7560:5=1512 ну вот Проверь что число 7560 делится без остатка на все однозначные числа
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