"проверим себя" ответьте на все вопросы кроме 6

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Значение слова Деятельность по Ефремовой: 1. Работа, занятие в какой-л. области. 2. Действие сил природы. 3. Работа организма, отдельных его органов. Значение слова Деятельность по Ожегову: Деятельность - Работа каких-нибудь органов, а также сил природы. Деятельность- Занятия, труд Деятельность в Энциклопедическом словаре: Деятельность - специфическая человеческая форма отношения к окружающемумиру, содержание которой составляет его целесообразное изменение винтересах людей; условие существования общества. Деятельность включает всебя цель, средства, результат и сам процесс. Значение слова Деятельность по Психологическому словарю: Деятельность - активное взаимодействие живого существа с окружающим миром, в ходе которого оно целенаправленно воздействует на объект и за счет этого удовлетворяет свои потребности - .Уже на относительно ранних стадиях Значение слова Деятельность по Финансовому словарю: Деятельность - организация выпуска ценных бумаг и выдача гарантий по их размещению в пользу третьих лиц, вложение средств в ценные бумаги, купля-продажа ценных бумаг от своего имени и за свой счет, в т. ч. путем котировки ценных бумаг. Деятельность инвестиционного фонда заключается в выпуске акций с целью мобилизации денежных средствинвесторов и их вложения от имени фонда в ценные бумаги, а также на бан ковские счета и во вклады, при котором все риски, связанные с такимивложениями, все доходы и убытки от изменения рыночной оценки таких вло жений в полном объеме относятся на счет владельцев (акционеров) этого фонда и реализуются ими за счет изменения текущей цены акций фонда.