Проверочной слово у пАдарок

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Проверочной слово у пАдарок
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Автор: Гость
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Гость:
Это словарное слово надо запомнить подарок
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