Проверочные слова я знаю как они пишутся только проверочные слова надо В залаты?? осенние дни готовились к отлёту журовли. Покружились ани над рикой, над радным болотом. Вот потинулись птицы в дальние страны. На востоке показ...
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Проверочные слова я знаю как они пишутся только проверочные слова надо В залаты?? осенние дни готовились к отлёту журовли. Покружились ани над рикой, над радным болотом. Вот потинулись птицы в дальние страны. На востоке показалась ранняя зорька. Скоро поднимется над рикой висело солнце. спасибо зарянее
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Залатые-золото, журовли-журавль, ани-он, рикой- речка, радным - родина, висело-весел
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