Проверочные слова к словам чудесно прекрасно ужасно опасно напрасно интересно
Русский язык
Проверочные слова к словам чудесно прекрасно ужасно опасно напрасно интересно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чудесно- (1) чу-щу с буквой У (2) чудесен - значит без буквы Т Прекрасно- прекрасен (без Т) Ужасно - ужасен (без Т) Опасно - опасен (без Т) Напрасно- напрасен (без Т) Интересно- интересен (без Т)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
История
ПОМОГИТЕ!!! Что из перечисленного было характерно для первого послевоенного десятилетия? 1) отказ от ротации партийных и государственных кадров...