Проверочные слова к словам чудесно прекрасно ужасно опасно напрасно интересно

Русский язык
Проверочные слова к словам чудесно прекрасно ужасно опасно напрасно интересно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чудесно- (1) чу-щу с буквой У (2) чудесен - значит без буквы Т Прекрасно- прекрасен (без Т) Ужасно - ужасен (без Т) Опасно - опасен (без Т) Напрасно- напрасен (без Т) Интересно- интересен (без Т)
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