Проверочные слова к словам чудесно прекрасно ужасно опасно напрасно интересно

Гость: Гость:

Чудесно- (1) чу-щу с буквой У (2) чудесен - значит без буквы Т Прекрасно- прекрасен (без Т) Ужасно - ужасен (без Т) Опасно - опасен (без Т) Напрасно- напрасен (без Т) Интересно- интересен (без Т)