Какой из глаголов разноспрягаемый почернели,захочет,рокочет,свистят,аукают,стоя??,сбросит.
Русский язык
Какой из глаголов разноспрягаемый почернели,захочет,рокочет,свистят,аукают,стоя??,сбросит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,4,5,6,7 мне кажется что так , кек )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
ПОМОГИТЕ!!! Что из перечисленного было характерно для первого послевоенного десятилетия? 1) отказ от ротации партийных и государственных кадров...
Английский язык
Написала текст: in my neighbourhood the buildings are old and new. They are clean. In some places the roads are new in some are old. The benches ra...