В словах шарик,журавли,Женя,фиалка,аптека подчеркнуть буквы мягких согласных зву??ов.
Русский язык
В словах шарик,журавли,Женя,фиалка,аптека подчеркнуть буквы мягких согласных зву??ов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шарик-р, журавли-л, Женя-н, фиалка-ф, аптека-т.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
ПОМОГИТЕ!!! Что из перечисленного было характерно для первого послевоенного десятилетия? 1) отказ от ротации партийных и государственных кадров...
Английский язык
Написала текст: in my neighbourhood the buildings are old and new. They are clean. In some places the roads are new in some are old. The benches ra...
Математика
2 КЛАСС 1) НАЙДИ ДЛИНУ ЛОМАНОЙ. 2)НАЧЕРТИ ЛОМАНУЮ ТАКОЙ ЖЕ ДЛИНЫ НО ИЗ ДВУХ ЗВЕНЬЕВ. 3) ЗАПИШИ В ТАБЛИЦЕ КАКОЙ ДЛИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИ ЭТОМ КАЖДОЕ ЗВЕ...
Математика