ПОМОГИТЕ!!! Что из перечисленного было характерно для первого послевоенного десятилетия? 1) отказ от ротации партийных и государственных кадров 2)публичное осуждение культа личности и его последствий 3)кампания по борьбе с ...

История

ПОМОГИТЕ!!! Что из перечисленного было характерно для первого послевоенного десятилетия? 1) отказ от ротации партийных и государственных кадров 2)публичное осуждение культа личности и его последствий 3)кампания по борьбе с космополитизмом 4)провозглашение политики гласности

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