ПОМОГИТЕ!!! Что из перечисленного было характерно для первого послевоенного десятилетия? 1) отказ от ротации партийных и государственных кадров 2)публичное осуждение культа личности и его последствий 3)кампания по борьбе с ...
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ПОМОГИТЕ!!! Что из перечисленного было характерно для первого послевоенного десятилетия? 1) отказ от ротации партийных и государственных кадров 2)публичное осуждение культа личности и его последствий 3)кампания по борьбе с космополитизмом 4)провозглашение политики гласности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 3. В 1948-1953 происходила борьба с интелигенцей, которую считали носительницей скептический и прозападных тенденций.
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