ПОМОГИТЕ!!! Что из перечисленного было характерно для первого послевоенного десятилетия? 1) отказ от ротации партийных и государственных кадров 2)публичное осуждение культа личности и его последствий 3)кампания по борьбе с ...

История
ПОМОГИТЕ!!! Что из перечисленного было характерно для первого послевоенного десятилетия? 1) отказ от ротации партийных и государственных кадров 2)публичное осуждение культа личности и его последствий 3)кампания по борьбе с космополитизмом 4)провозглашение политики гласности
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 3. В 1948-1953 происходила борьба с интелигенцей, которую считали носительницей скептический и прозападных тенденций.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Написала текст: in my neighbourhood the buildings are old and new. They are clean. In some places the roads are new in some are old. The benches ra...
Ответить
Математика
2 КЛАСС 1) НАЙДИ ДЛИНУ ЛОМАНОЙ. 2)НАЧЕРТИ ЛОМАНУЮ ТАКОЙ ЖЕ ДЛИНЫ НО ИЗ ДВУХ ЗВЕНЬЕВ. 3) ЗАПИШИ В ТАБЛИЦЕ КАКОЙ ДЛИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИ ЭТОМ КАЖДОЕ ЗВЕ...
Ответить
Математика
Помогите как можете заранее спасибо!
Ответить
Русский язык
Разобрать предложение в якутии есть и уголь и железо и серебро и свинец золото
Ответить
Русский язык
Спишь текст без ошибок. Объясни свои действия.: однажды зимой мы по шли влес. В густом сосновом...... кто знает дальше напишите пожалуйста
Ответить