Спишь текст без ошибок. Объясни свои действия.: однажды зимой мы по шли влес. В густом сосновом...... кто знает дальше напишите пожалуйста

Русский язык

Спишь текст без ошибок. Объясни свои действия.: однажды зимой мы по шли влес. В густом сосновом...... кто знает дальше напишите пожалуйста

Автор: Гость