Спишь текст без ошибок. Объясни свои действия.: однажды зимой мы по шли влес. В густом сосновом...... кто знает дальше напишите пожалуйста
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Спишь текст без ошибок. Объясни свои действия.: однажды зимой мы по шли влес. В густом сосновом...... кто знает дальше напишите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В густом сосновом лесу , мы с подругой увидели зайца , который скакал около дерева .
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