Где здесь надо поставить запятые и где однокоренные глаголы с чередующимися согл??сными в корне?
Русский язык
Где здесь надо поставить запятые и где однокоренные глаголы с чередующимися согл??сными в корне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, Это вводные слова и после них ставятся запятые.
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