ПОЖАЛУЙСТА. СРОЧНО. Решите задачи. 1. УВ массой 5,8 граммов, при сгорании которого о??разовалось 17,6 г СО2 и 9 грамм воды. Относительная плотность УВ по водороду равна 29. Найти формулу УВ. 2. УВ массой 11,2 граммов, при сго...
Химия
ПОЖАЛУЙСТА. СРОЧНО. Решите задачи. 1. УВ массой 5,8 граммов, при сгорании которого о??разовалось 17,6 г СО2 и 9 грамм воды. Относительная плотность УВ по водороду равна 29. Найти формулу УВ. 2. УВ массой 11,2 граммов, при сгорании которого образовалось 35,2 г СО2 и 14,4 грамм воды. Относительная плотность по воздуху равна 1,93. Найти формулу УВ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=29·2=58g/mol mC=17.6·12/44=44=4.8g mH=9·2/18=1g nC=4.8/12=0.4mol nH=1/1=1mol 0.4:1=4:10 n(С4Н10)=58 n=1 C4H10-бутан
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