Разобрать предложение в якутии есть и уголь и железо и серебро и свинец золото
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Разобрать предложение в якутии есть и уголь и железо и серебро и свинец золото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Повествовательное, невоклицательное, простое, осложнено однородными подлежащими) [== и __, и __, и __, и __, __ ]. // Так как у меня нет возможности однородные подлещие взять круг, прошу вас не забыть это сделать (:
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