Проверочные слова к слову: в.л.с.пед,понё.,без к.лёс,ши.ки,у опу.к.и,У Мишк.,маку.к.
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Проверочные слова к слову: в.л.с.пед,понё.,без к.лёс,ши.ки,у опу.к.и,У Мишк.,маку.к.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Велосипед(словарь), понёс (он несет), без колес (словарь), шишки (не чего шишек), у (чего?) опушки (нет чего опушек), у Мишки
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