Твір-опис в художньому стилі про папугу 5 клас
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Твір-опис в художньому стилі про папугу 5 клас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я мріяв про маленького папугу. Того року моя мрія здійснилася. На день народження моя родина подарувала мені хвилястого папугу. Я назвав його Кузею. Кузик має жовто-зелене пір'ячко, маленький, але міцний дзьобик, чорні очі, гострі та чіпкі лапки. Для того, щоб пташка комфортно почувалася у клітці, я збудував їй драбинки на різній висоті. Пташці взимку необхідні вітаміни. У воду я капаю 2—3 крапельки лимонного соку, натираю на терці яблука, моркву, горіхи. Якщо Кузик вилітає з клітки, стоїть невгамовний щебет. Він може сісти на плече, пощипати за вушка, постукати в окуляри, нахабою заглянути до рота, поцупити зі столу все блискуче. Кузик дуже цікава пташка. Його любить вся моя родина.
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