Сопротивление электрического кипятильник 100 Ом Сила тока в цепи 2А. Чему равна сов??ршаемая электрическим током за 5мин работы кипятильника Ответ:12*10^4 Дж Нужно решение

Физика

Сопротивление электрического кипятильник 100 Ом Сила тока в цепи 2А. Чему равна сов??ршаемая электрическим током за 5мин работы кипятильника Ответ:12*10^4 Дж Нужно решение

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