Сопротивление электрического кипятильник 100 Ом Сила тока в цепи 2А. Чему равна сов??ршаемая электрическим током за 5мин работы кипятильника Ответ:12*10^4 Дж Нужно решение
Физика
Сопротивление электрического кипятильник 100 Ом Сила тока в цепи 2А. Чему равна сов??ршаемая электрическим током за 5мин работы кипятильника Ответ:12*10^4 Дж Нужно решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Находим напряжение: U=IR, где I-сила тока, R -сопротивление U=2*100=200 В 2. Находим работу эл.тока: A=UIt, где U -напряжение, I-сила тока, t-время: 5мин=300сек А=200*2*300=12000 Дж=12*10⁴Дж
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