Проверьте написание безударных гласных с помощью однокоренных слов. если это нев??зможно воспользуйтесь словарём., выделите корень: С рябиной связана народная примета. по цветению рябины предсказывают урожай. хорошо цветёт ряби...
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Проверьте написание безударных гласных с помощью однокоренных слов. если это нев??зможно воспользуйтесь словарём., выделите корень: С рябиной связана народная примета. по цветению рябины предсказывают урожай. хорошо цветёт рябина-к богатому урожаю льна и овса.
Ответ(ы):
Гость:
народная народ цветению цвет хорошо хороший
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