Сколько существуют чётных четырёх дачных чисел, начинающихся с цыфры 7? ответы: А)200 Б) 250. В)500. Г) 1000

Математика

Сколько существуют чётных четырёх дачных чисел, начинающихся с цыфры 7? ответы: А)200 Б) 250. В)500. Г) 1000

Автор: Гость