Проверьте,верно ли неравенство 1100 больше 34² больше 1200; б)6000 больше 82² больше 6500
Математика
Проверьте,верно ли неравенство 1100 больше 34² больше 1200; б)6000 больше 82² больше 6500
Ответ(ы) на вопрос:
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А) 1100<1156<1200 б) 6000<6724>6500
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