Проверьте,верно ли неравенство 1100 больше 34² больше 1200; б)6000 больше 82² больше 6500

Математика

Проверьте,верно ли неравенство 1100 больше 34² больше 1200; б)6000 больше 82² больше 6500

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