Провідміняйте числівник за відмінками - 8564

Гость: Гость:

Н. вісім тисяч п'ятсот шістдесят чотири Р. восьми тисяч п'ятиста шестидесяти чотирьох. Д. восьми тисячам п'ятистам шестидесяти чотирьом З. вісім тисяч п'ятсот шістдесят чотирьох О. вісьмома тисячами п'ятистами шістдесятьма чотирма М. на восьми тисячах п'ятистах шістдесяти чотирьох Кл. -