Срочно надо 5(тут должно быть не меньше 20 символов поэтому пишу это ведь по другому никак не обращайте внимание на то что в скобках гы)

Математика
Срочно надо 5(тут должно быть не меньше 20 символов поэтому пишу это ведь по другому никак не обращайте внимание на то что в скобках гы)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1)у=-х²+6х-8  2)у=х²+6х+8  3).у=-х²-6х-8 У  графика функции ветви параболы направлены вверх,то есть ответ очевилен-Б)  Для первого случая найдем коорд.вершины параболы:m=-b/2a=-6/-2=3,то есть график В). Тогда А0-это график функции  .у=-х²-6х-8 Ответ:А, Б,  В            3   2   1
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