Срочно надо 5(тут должно быть не меньше 20 символов поэтому пишу это ведь по другому никак не обращайте внимание на то что в скобках гы)
Математика
Срочно надо 5(тут должно быть не меньше 20 символов поэтому пишу это ведь по другому никак не обращайте внимание на то что в скобках гы)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)у=-х²+6х-8 2)у=х²+6х+8 3).у=-х²-6х-8 У графика функции ветви параболы направлены вверх,то есть ответ очевилен-Б) Для первого случая найдем коорд.вершины параболы:m=-b/2a=-6/-2=3,то есть график В). Тогда А0-это график функции .у=-х²-6х-8 Ответ:А, Б, В 3 2 1
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