Срочно надо 5(тут должно быть не меньше 20 символов поэтому пишу это ведь по другому никак не обращайте внимание на то что в скобках гы)

Математика

Срочно надо 5(тут должно быть не меньше 20 символов поэтому пишу это ведь по другому никак не обращайте внимание на то что в скобках гы)

Автор: Гость