Переведите на казахский: Я не особо люблю осенние каникулы. Они дают передышку в ??чебе, но очень короткие. Осенние каникулы длятся всего неделю, иногда десять дней. Не успеваешь толком отдохнуть, как уже пора в школу. Зато б...

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Переведите на казахский: Я не особо люблю осенние каникулы. Они дают передышку в ??чебе, но очень короткие. Осенние каникулы длятся всего неделю, иногда десять дней. Не успеваешь толком отдохнуть, как уже пора в школу. Зато быстро отвыкаешь рано вставать по утрам. И потом утром еле выползаешь из постели. Обычно я провожу осенние каникулы дома. Дома я читаю книги, играюсь со своими домашними питомцами, смотрю фильмы и сериалы, или роюсь в Интернете. Так что, ничего интересного не происходит, да и за столь короткое время не думаю, что может произойти что-то интересное. Но конечно, все же осенние каникулы нужны ученикам, потому что они могут хоть немного отдохнуть.

Автор: Гость