Переведите на казахский: Я не особо люблю осенние каникулы. Они дают передышку в ??чебе, но очень короткие. Осенние каникулы длятся всего неделю, иногда десять дней. Не успеваешь толком отдохнуть, как уже пора в школу. Зато б...
Қазақ тiлi
Переведите на казахский: Я не особо люблю осенние каникулы. Они дают передышку в ??чебе, но очень короткие. Осенние каникулы длятся всего неделю, иногда десять дней. Не успеваешь толком отдохнуть, как уже пора в школу. Зато быстро отвыкаешь рано вставать по утрам. И потом утром еле выползаешь из постели. Обычно я провожу осенние каникулы дома. Дома я читаю книги, играюсь со своими домашними питомцами, смотрю фильмы и сериалы, или роюсь в Интернете. Так что, ничего интересного не происходит, да и за столь короткое время не думаю, что может произойти что-то интересное. Но конечно, все же осенние каникулы нужны ученикам, потому что они могут хоть немного отдохнуть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен күзгі демалысты онша ұнатпаймын .демалыс өте қысқа .Күзгі демалыс бір апта немесе он күн болады .Демалып болмай жатып,сабақ басталады .Демалыста азанда ерте тұруды ұмытып қаласын ,сабақ басталғанда əрең төсектен тұрасың . əдетте демалысымды үйде өткіземін.Кітап оқып,үй жануарларыммен ойнаймын немесе кино көріп ,ғаламторда отырамын . сондықтан,онша қызық ештеңе орын алмайды,жəне осыншама аз уақытта қызың нəрсе болады деп те ойламаймын.бірақ əрине күзгі демалыстар оқушыларға өте керек,өйткені олар кішкене де болсада демала алады.
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