Год заключения Верденского договора

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Австро-венгерское соглашение 1867 года (Австро-венгерский компромисс, нем. Ausgleich; венг. kiegyezés) — договор, заключённый 15 марта 1867 года между австрийским императором Францем Иосифом I и представителями венгерского национального движения во главе с Ференцем Деаком, в соответствии с которым Австрийская империя преобразовывалась в дуалистическую монархию Австро-Венгрия.