Описание внешности человека. должно быть: 1.вступление 2.описание 3.Концовка

Гость: Гость:

В моем окружении достаточно много разнообразных людей. У каждого из них есть свои особенности, которые выделяют их из числа других людей. Но я хочу описать одного особенного для меня человека, который занимает особенное место в моей жизни. Хотелось бы написать про человеческие качества, но я остановлюсь только на внешнем описании. Один взгляд на этого человека у меня вызывает теплоту и радость внутри. Этот человек выше меня почти на голову. Раньше были длинные волосы прекрасного каштаново-медового цвета, но за время, что мы не виделись это изменилось. Когда-то длинные волосы стали очень короткими, едва достающими до шеи, но это не изменило чудесного вида этого человека. Ведь глаза небесно-голубого цвета никуда не делись. Они все также находятся в окружении пышных длинных ресниц, а это, наверное, самое восхитительное в этом человеке. Конкуренцию глазам может составить лишь улыбка, один взгляд на которую заставляет улыбнуться тоже. Отличительной чертой его являются веснушки, которые очень подходят этому человеку. Редко можно встретить человека, который гордиться этим. Восьмилетнее занятие танцами сделало фигуру и осанку этого человека почти идеальной, а это несомненный повод для гордости. Правда, это оставило свои дефекты на прекрасной бледной коже: небольшой шрам в области ключицы, но все равно этот шрам меркнет на фоне красоты этого человека. Я могу очень долго говорить и восхищаться этим человеком. Мне очень жаль, что он живет далеко от меня, и что у меня нет возможности видеть этого человека каждый день. Какие бы люди нас не окружали, в каждом есть свое прекрасное, то, что достойно восхищения.