Решить систему уравнений. 0,1x1+0,9x2=1,9. 0,1x1^2+0,9x2^2=3,7

Математика
Решить систему уравнений. 0,1x1+0,9x2=1,9. 0,1x1^2+0,9x2^2=3,7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0.1+1.8=1,9 1,9=1,9 Истина
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