Положить слова в две колонки: сладкий, приятный, солнечный ,узкий, длинный, удобный, интересный, молодой, любимый, замечательный, горячий, морозный.
Русский язык
Положить слова в две колонки: сладкий, приятный, солнечный ,узкий, длинный, удобный, интересный, молодой, любимый, замечательный, горячий, морозный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сладкий(1) ,приятный(2), солнечный(1), узкий(2), длинный(2), удобный(2), интересный(2), молодой(2), любимый(2), горячий(1), морозный(1)
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