Интересы каких слоев общества выражали Либеральная партия

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''Термин ''либерализм'' происходит от латинского ''liberalis'' - свободный, имеющий отношение к свободе. В древнеримской мифологии бог Либер соответствует древнегреческому богу Дионису. У древних греков он олицетворял экстаз, энергию, избыток жизненных сил, их раскрепощение''. 1 Из этого закономерно вытекает то, что все определения либерализма включают в себя идеи личной свободы индивида, не скованной рамками традиций. Либерализм как сложное структурное явление предстаёт сегодня и как историко-философское течение, доктрина, и как политическая идеология, обосновывающая программные установки объединившихся под его знаменем социальных слоёв, и как более или менее массовое организованное движение (либеральные политические партии, движения, группировки и т. п.) . Либеральная теория первоначально сформировалась на Западе, точнее, в ряде стран на берегах Северной Атлантики. Причём исходно она не составляла некой единой школы общественной мысли: так, существовали значительные различия между английской, американской и французской либеральными традициями, складывавшимися приблизительно в одно и то же время, но опиравшимися на разные теоретические источники и, что даже более важно, решавшие разные исторические задачи. Позднее либеральные идеи были перенесены и в другие страны, в том числе в Россию, однако перенос этот сопровождался существенной трансформацией, ибо исходно эти идеи формулировались как ответ на вопросы, поставленные в совершенно ином историческом контексте. Поэтому сегодня, рассуждая о либеральной теории, приходится принимать в расчёт и те национальные особенности, которые она имеет в разных странах мира. Может оно?