-2у+14=8у-6 (у+8)*(-7)=14 11х=-4х 0,8х+16=20+0,7х 6*(х-1)=12
Алгебра
-2у+14=8у-6 (у+8)*(-7)=14 11х=-4х 0,8х+16=20+0,7х 6*(х-1)=12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2у+8у-6 -2у-8у=-6-14 -10у=-20 3)x=-4 дробь 11
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