Второй вариант на листочке. Спасибо. Срочно нужно решение.

Геометрия
Второй вариант на листочке. Спасибо. Срочно нужно решение.
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