Провідміняти числівник сімдесят восьма зустріч
Українська мова
Провідміняти числівник сімдесят восьма зустріч
Ответ(ы):
Гость:
Н.в. сімдесят. восьма. зустріч р.в. сімдесяти восьмої зустрічі д.в. сімдесяти. восьмій зустрічі з. в. сімдесят восьму зустріч о.в. сімдесятю восьмою зустрічю м. в на сімдесятю на восьмій на зустрічі к.в. сімдесят восьма зустрі
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из проволоки согнули 4 одинаковых квадрата. затем их положили на стол в плотную др??г к другу без наложения так что получится новый квадрат с перим...
Другие предметы
Математика
Английский язык
Как читается The world is full of animals Some are big and tall Some are strong and dangerous Some are cute and small All creatures are a...