Провідміняти числівник сімдесят восьма зустріч

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Провідміняти числівник сімдесят восьма зустріч
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Н.в. сімдесят. восьма. зустріч р.в. сімдесяти восьмої зустрічі д.в. сімдесяти. восьмій зустрічі з. в. сімдесят восьму зустріч о.в. сімдесятю восьмою зустрічю м. в на сімдесятю на восьмій на зустрічі к.в. сімдесят восьма зустрі
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