Провідміняти числівник сімдесят восьма зустріч

Гость: Гость:

Н.в. сімдесят. восьма. зустріч р.в. сімдесяти восьмої зустрічі д.в. сімдесяти. восьмій зустрічі з. в. сімдесят восьму зустріч о.в. сімдесятю восьмою зустрічю м. в на сімдесятю на восьмій на зустрічі к.в. сімдесят восьма зустрі