Пушкин цветы последние милей эпитеты и метафоры

Литература
Пушкин цветы последние милей эпитеты и метафоры
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Цветы последние милей Роскошных первенцев полей. Они унылые мечтанья Живее пробуждают в нас. Так иногда разлуки час Живее сладкого свиданья. и эпитеты последние роскошных первенцев унылые 
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