Пушкин цветы последние милей эпитеты и метафоры
Литература
Пушкин цветы последние милей эпитеты и метафоры
Ответ(ы):
Гость:
Цветы последние милей Роскошных первенцев полей. Они унылые мечтанья Живее пробуждают в нас. Так иногда разлуки час Живее сладкого свиданья. и эпитеты последние роскошных первенцев унылые
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