Выпиши из стихотворения зарифмованные имена и названия предметов
Немецкий язык
Выпиши из стихотворения зарифмованные имена и названия предметов
Ответ(ы):
Гость:
Hans-Gans Uta-Computer Rolf-wolf Inge-Dinge Scholz-Holz Uli-Kuli Gerd-Pferd Kätchen-Mädchen Klaus-Haus Hanne-Tanne Knuth-Hut Rose-Hose Fritze-Mütze Günter-Winter Frieda-Lieder
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