Путь, по которому сигналы от рецептора идут к исполнительному органу?
Биология
Путь, по которому сигналы от рецептора идут к исполнительному органу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рефлекторная дуга путь по которому сигналы рецептора идут в рабочий орган
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