ПЖ ПОМОГИТЕ 7-8!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Турниры- подлежащее, существовали-сказуемое, рыцарские- определение, турниры- дополнение, в Европе- обстоятельство, средневековой- определение История-сущ., о- предлог, неудачном- прилагательное, спектакле- сущ., распространилась- глагол, по- предлог, Италии- сущ..