Пж помогите! (х - 50,6) + 2,15 = 42,9 40,3 - (63,4 - х) = 36,62 Заранее СПАСИБО!!!!!
Математика
Пж помогите! (х - 50,6) + 2,15 = 42,9 40,3 - (63,4 - х) = 36,62 Заранее СПАСИБО!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
(х-50,6)+2,15=42,9 (х-50,6)=42,9-2,15 (х-50,6)=40,75 х=40,75+50,6 х=91,35 (91,35-50,6)+2,15=42,9 42,9=42,9 (63,4-х)=40,3-36,62 (63,4-х)=3,68 х=63,4-3,68 х=59,72 (63,4-59,72)=40,3-36,62 3,68=3,68
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Помогите пожалуйста. 1) x - 18 = -18 2) x - 9,4 = 8,3 3)x - (-5) = 12 4)-17 + x = 14 5)34 + x = -34 6)- 7 3\4 + x = - 25/8
Химия
Не используя одну и ту же реакцию дважды в цепочке превращений,напишите уравнение реакций,необходимых для осуществления этих превращений: Бутан-у...
Математика