Q^1/2 * q ( q в степени 1/2 умножить на q )

Алгебра
Q^1/2 * q ( q в степени 1/2 умножить на q )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q^1/2*q^1=q^(1/2+1)=q^3/2 q в степени 3/2
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