ПОМОГИТЕ С ПРИМЕРАМИ ДАМ 34 БАЛЛА 3x^+2x-5=0 и 5x^3x-2=0

Гость: Гость:

1уравнение: 3x^ + 2x - 5 = 0 Найдем дискриминант квадратного уравнения: D = b^ - 4ac = 22 - 4·3·(-5) = 4 + 60 = 64 Так как дискриминант больше нуля то, квадратное уравнение имеет два действительных корня: x1 = -2 - √64 2·3 = (-2 - 8)÷6 =-10/6 = -5/3 ≈ -1.6666666666666667 x2 = -2 + √64 2·3 = (-2 + 8)÷6 =6/6 = 1 2уравнение: 5x^+3x−2=0 Коэффициенты уравнения: a=5, b=3, c=−2 Вычислим дискриминант: D=b2−4ac=32−4·5·(−2)=9+40=49 (D>0), следовательно это квадратное уравнение имеет 2 различных вещественных корня: Вычислим корни: x(1,2)=−b±√D÷2a x1=−b+√D÷2a=−3+7÷2·5=4/10=0,4 x2=−b−√D÷2a=−3−7÷2·5=−10/10=−1 5x2+3x−2=(x−0,4)(x+1)=0 Ответ: x1=0,4;x2=−1