Музыкальная литература. Первый год обучения. 1. Расскажите о народных танцах. Где родина этих танцев? Каковы их характерные черты? 2. Какие танцы были предшественниками вальса, что их объединяло? 3. Чем отличается вальс о...

Музыка

Музыкальная литература. Первый год обучения. 1. Расскажите о народных танцах. Где родина этих танцев? Каковы их характерные черты? 2. Какие танцы были предшественниками вальса, что их объединяло? 3. Чем отличается вальс от лендлера? 4. Каковы размер ритм вальса? 5. Как строился венский вальс и кто из венских композиторов закрепил форму венского вальса? СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость